Bann péi l’outromèr in shans pou ti mèr patri ! Mé ou pou nou, énou pou nou ? In shans pèrdi pétète

Bann moun bien, i apèl anou : « In shans pou La Frans ! ». Anou, oui, tout bann péi l’outromèr. Solman i domnn pa si nou sé in shanspou nou. Pou kosa i domann pa sa ? Pars, konm k’i diré, sépaki, sépakan, sépakoman, la donn anou in misyon : ète in shans pou La Frans. San z’iète innn shans pou nou mèm. Konm k’i diré, nou na konm in misyon patriyotik : ansèrv lo plis posib l’intéré nout ti-mèr patri. Zot i donn anou konm in misyon patriyotik : ansèv lo myé posib l’intéré nout ti-mèr patri.

Pti mèr patri ? Kosa i lé in n’afèr konmsa ? In pti mèr sé in ranplasann momon. Zistoir lontan té i mank pa z’afèr konmsa. Té i apèl lo maratre é lo maratre, mi pé asir azot, la plipar d’tan li okip son z’anfan pèrsonèl mé pa tro sète son mari. Mi sava pa rakont azot zistoir lontan, mé mi poz amoin késtyon. Pti mèr patri, kosa ou la fé pou bann péi l’outromèr… konm nou, konm d’ot, konm bann ti péi i sort gingn siklone plin foué.

Ou la mète anou, avèk la konplisité désèrtin rant nou, dann l’ésklavaz : sa lé vré ! Ou la trinnn bann moun l’avé pa dmann arien dann bato zésklav… sa lé vré galman ! Apré l’ésklavaz nou la goute l’angazis é si lété pa l’ésklavaz té pa tro loin. Ou la fé goute anou la dominasyon kolonyal. Magré in loi dsi l’égalité, nou la mète soisant dizan pou trap lo famé l’égalité, san dévlopman.

In n’afèr mi pans zordi : konm nou lé loin inn par rapor a l’ot, nou té i pans ayèr lété myé, ayèr té méyèr. Moin té mèm paré pou pans siklone-mèm si siklone té for - té i sava pa fé rien dsi lo Sin-Martin épi dsi lo Sin-Bartélémy. Pa fé arien, kont touzour ! Fyé pa tro ! La dévir lo po zak. Poitan in siklone sa sé in n’afèr i atak pa par sirpriz sa ! Sa sé in n’afèr i pé prépar la kontratak dopi avan.

Pti mèr patri ou i pé dir amoin siouplé, kosa la spass dann out koko d’tète ? Kosa la fé ké bann péi l’outromèr la rès frazil komansa ? Di amoin akoz, avèk tout la rishès ou néna, pou kosa in sanblan la sékirité ou la pa ariv aport sa pou nou. Di amoin kosa ou la fé pou bann péi l’outremèr rès dann la frazilité konmsa. Lé vré nou sé in shans pou ou é ou pou nou ? E nou pou nou ? In shans pèrdi pétète ?