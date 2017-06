« Banna la, dizon sa lé konm Dégol avèk Itlèr sa ! »

Dizon sa lé angajé dann in lite amor, dann in rankime néna pi d’finisyon. Kisa i koné pa d’moun konmsa ? Mèm famiy konmsa ? Moin lé sir é sèrtin an parmi l’moun ni koné nana demoun lé anklavé dann z’afèr konmsa. Pé sfèr sé nou lé angajé konmsa, dann in ène i fini pa… si tèlman ké tazantan, dann tan lontan, nou té i prète nout z’animo bann santiman so kalité la. Insi, kan moin lété pti, la kaz l’avé in kok téi apèl Dégol, épi in kanar maniy té i apèl Itlèr. Té i pass pa d’zour san ké lé dé i mète o ron ansanm. Si tèlman k’in zour Dégol la mète Itlèr in kou d’zargo épi la pèrs in zyé lo pov kanar. L’èrla, la famiy la pran in gran désizyon, la tyé lo kanar é konm nou lété sète la kaz sétaki la donn la min pou ède nout vyé nénen dann son l’antropriz. Dizon in bann ti sinz grinpé dsi lo pov z’animo. Aou, z’ami léktèr, kisoi Dégol, kisoi Itlèr, mi invite aou fé travaye out tète dsi kozman la é ni artrouv pli d’van sipétadyé.

NB sa i anpèsh pa nou pa z’èterankinyé, pars nou na in frèr la parti fé z’étid l’alman. Mi koné pa si la famiy té tro kontann sa.