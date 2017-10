« Bataye kok, lo vinki lé kasé, lo vinkèr lé détrui »

In guèr initil ? Lé z’inn konm lé z’ot lé pèrdan. Zot i souvien la guèr rant l’Iran épi l’Irak. Sa la dir lontan ! Kan l’été fini l’avé sakrifyé inn-dé zénérasyon d’moun. Zordi i antann in péi i di li vé rèye l’ot dsi la kart é l’ot i réponn konm Brassens : « Son poud fizy la pa pou zoizo ! ». Kozé lé bon ! Mé l’èr lo konba l’arivé i koné pa kèl kalité doulèr i sava gagné… Sa lé bien vré, konm lé vré kan dé pèrsone i désid mète o ron : si lé dé nana z’ot gou d’sèl, malèr pou inn, traka pou l’ot. Donk i vo myé amenn in politik pasifik ! Antansyon souvan dé foi la guèr sé in fason kontinyé la diplomasi avèk d’ot moiyin, é la diplomasi sé pou amenn la guèr avèk d’ot métod. Alé ! mi lèss azot réfléshi la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.