« Bèf la pa soif i boir pa ! ».

Sans prop i koul de sours. La pa bézoin ète in gran doktèr kréolèr pou konprann in n’afèr konmsa. Mi di souvan la pa bézoin an avoir bak plis vinn sink, sansa la pa bézoin sort politéknik. Solman in zistoir lontan i sort dann fon i romont anlèr mon mémoir. In zisytoir d’famiy : mon papa lété in boug i pran la kolèr fasilman é kan li té an kolèr tansyon, pangar. In légzanp ? In zour son bèf i vé pa boir, li mète in poigné sèl dann lo mé i boir pa kant mèm. Li flate in pé mé pa tro, bèf na l ‘èr dégouté. Ala ké li pran la kolèr, li bate in kou d’poin dann kote lo bèf é lo pov bèf i tonm dsi son kate pate, é pa moiyin ar fé lèv lo zanimo. Oblizé tyé lo bèf, donk i apèl in boushé. Boushé i vien épi i tyé lo bèf, i dépouy lo karkas épi li di : « Mi konsèye azot port z’ot plint pars d’apré sak mi oi, na in moun la fou bèf la in mové kou ! ». Mi pé dir azot pèrsone la pa port plint pars toulmoun téi koné kosa l’avé été éspasé…