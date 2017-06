Dann zournal yèr nou la anparl sirtou dsi lo sans prop nout kozman. Zordi ni sava oir in pé lo sans figiré. Pars, ni koné bien si nout kozman sé in provèrb li nana forséman in sans prop épi in sans figiré. Donk in sans na poin arien a oir avèk la soif épi avèk lo bèf. In ka ? Kan i parl dsi l’anvi d’aprann si ni vé dsi la pédagoji. Si ou la poin l’anvi aprann ébin, an zénéral, ou i aprann pa. Donk pou démaye lo problèm lé difisil pou fèr mé lé oblizé pass par shomin la. La klé ? Sé donn l’anvi aprann é si lo pédagog i ariv fé sa, lo zélèv va aprann : sa lé sir ! An touléka, va aprann dé shoz lo zélèv lé armé pou aprann. Astèr ni arvir dsi nout kozman pou la rout é ni oi dann in ka konmsa mé nana d’ot ka ankor, lo sans figiré lé kant mèm intérésan pou alé pli loin, sansa pou mète anou in pé plis anlèr. Alé ! Mi lèss azot kass z’ot koko la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.