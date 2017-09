« Bénéfis lo ra i fini dann vant koulèv ! »

Moin la touzour antann désèrtin z’ansien apré di kozman-la. Astèr mi pé dir azot moin la fine vi koulèv é vi son grosèr mi dout li lé kapab anval in ra mé pétète li pé. An touléka, souvan dé foi moin la fine vi son po d’roshanj : in pé té asé gro, d’ot lété fin. Tousa sé pou dir azot mi koné pa koulèv pou vréman pétète zot i koné bébète-la, si isi La Rényon nou la pankor fine tyé tout konm sovaz ké ni lé. An touléka, kozman-la sé in provèrb é dann in ka konmsa, ni pé di, in malprofitèr i pé trouv in pli gro k’li pou ramas lo miz. Alé ! mi lèss azot kass z’ot tète la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.

NB koulèv Maskarègn i apèl galman koulèv lou, sansa koulèv dé z’Inn. Son pli gran grandèr moins in mète ; son manzé : lézar, ra sansa souri, dé foi bann ti shov souri ; son koulèr : in pé zone-zone i tir dsi lo maron.