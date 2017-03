« Bon bagou i ranplas l’onèr. »…

In pti zistoir pou komansé : nana lontan d’sa, in madam lété apré ékout in diskour dann la lang fransé : mi pans té in diskour Gasparin osinonsa Brunet é lo boug téi done pou la valèr é lo madam téi apèl Katérina. Biensir èl té i konpran pa inn tyork mé lo brui épi lo zèss té i konvien aèl. Fini lo kozman èl la di le loratèr : « Sof kok ti di, mé k’ti koz bien ». Lo bagou sé la blag épi la manyèr ou difiz out kozman.L’èrla ni pé dir la pa nésésèr ou i méfyé kan in moun nana bagou, mé i fo pran prékosyon. Pars in moun nana bagou i pé vann aou in sha dann in sak, fé prann aou po d’shanm pou pla kouvèr. In bon bagou i pé osi fé maryé in fam rish avèk in vantar ki tou ni. Alé ! Mi less azot kass z’ot koko la dsi é ni artrouv pli d’van.