« Bon kozé i kal la, malparlé nana la zèl »

La pa bézoin ète tro kalifyé pou konprann sak kozman-la i vé dir é moin lé mèm sir i késtyone demoun, la plipar va di zot lé dakor avèk kozman lé marké an-o la. Sa i fé pans amoin in zistoir lontan, zistoir in roi téi apèl Midas é lo roi l’avé zorèye bourik. Si tèlman ké shak foi in koifèr téi vien koup son shové, avan li té i sar di sa partou, lo bann gard té i koup son tète. In jenn koifèr, in zour, la vni pou koif lo roi é konm li téi koné son déstin si li téi koz é konm li téi gingn pa tienbo son lang li la fouy in trou épi li la koz dodan pou dir : « Midas, lo rou Midas nana zorèye bourik. ». Apré li la roboush lo trou, mé in fèye la volé. Lo van la roul ali an tourbiyon avèk épi lo van la parti di partou lo kozman mortèl. Si tèlman in zour bann gard l’ariv dsi lo dovan ‘port lo koifèr épi l’arivé sak zot i pé doviné. Alé ! Mi lèss azot réfléshi la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.