« Bon shien i shass de rass. »

Zot i koné, nana shien-d’ shas é nana lo shien la pa shien-d’shas. Si ou i trap in roiyal bourbon é ou i pans alé la shas tang ansanm ou lé riskab ète kite pou out biskui. Astèr, si ou i pran in pti shien-d’ shas épi ou i désid amontr alé shasé, lé lé posib ou i réisi. Dizon ni rozoin lo problèm natirèl avèk lo problèm kiltirèl : nana sak ou i gingn an nésan é sak ou i pé aprann par l’édkasyon. Sa lé vré pou d’moun é sa lé vré osi pou zanimo. Mé pétète zot lé pa dakor avèk moin ? Sof, mé konm sé in provèrb li désote lo problèm lo shien épi la shas tang. Mi souvien an avoir antann kozman – la dsi in jenn marmaye té i èm bien kour déyèr fanm é dann mon kartyé demoun té i di sa, an foutan. Alé ! Mi éstop tèrla, mi lès azot kas z’ot koko la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.