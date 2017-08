« Bourik i travaye, shoval i manz »

Mi koné pa si zot i souvien fitintan, bèf avèk bourik défoi milé, téi fé tout travaye dann bitasyon : ral sharü transport paké, amen kann balans, fé transpor bann marshandiz, défrish la tèr. An tou lé ka, l’été pa in vi révé, l’été in vi fatigan. Lo blan téi vien vizit son bitasyon avèk son shoval fantézi : sa lété son préféré, téi rofiz pa li arien. Brosé, nétoiyé, pti paké zèrb parfimé. In bon ropo dsou pyé d’mang : lo ropo épi la bone nouritir la zamé fé d’tor. Pandan éstan-la lé z’ot i travaye près ziska tyé z’ot kor : solman, fransh vérité zot téi gingn in bon rasyon maskade tou lé zour késtyonn rokonstityé la fors travaye. L’èr-la l’avé in patoi téi di sak moin la mark an-o la. Té la vérité ! Sé la vérité zordi pétète pa san pou san mé o moins sinkant pou san. Alé ! Mi lèss azot kass z’ot tète la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.

*Final de kont l’avé arienk travayèr té pli mal trété ké zanimo . Pti plantèr osi té mal trété : konm Axel Gauvin i di : « zot lété lo bèf banna ! ». Mèg an lam kouto, jone la po, épi lo vant gonflé avèk tout kalité la fyèv.