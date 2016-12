« Bril zordi sak yèr ou la adoré ! »

Lo kontrèr sé ador zordi sak yèr ou la brilé. Lé dé i égzis : dabor konm in n’afèr normal. In koupaz kordon n’onbriy ou lé blizé pass par la. Dan la vi lé konm sa. Konbien foi mi antan désèrtin apré di : mon papa lété mon éro.L’èrla, mi poz amoin késtyon. Mi domann amoin si momandoné lo moun k’i di sa la pa an rèv vouli sasine son papa pou pran son plas, é si sa lé tro égzazéré, la pa rèv koup kordon nonbriy la, inn foi pou inn bone foi, pars sa lété konm in fèr dann son pyé. Lé vré, lo tan la pasé é i ariv in zour la pèrsone i pé ador sak, momandoné li la brilé. Konparézon, la pa in rézon, mé zot i pans pa l’aktyalité souvan dé foi, la amenn anou dann shomin glisan konm sète la é k’i di shomin glisan i di galman tonbé, mé rozman ni anparl pli souvan tonbé-lové pars sa lé bon pou nout moral. Alé ! ni artrouv pli d’van sipétadyé.