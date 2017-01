« D’apré ou la, travaye na korn sa ? »

Sé konm k’i diré, travaye i fé pèr aou. Sa in roprosh ou i antann souvan dé foi kan lo komandèr i roprosh son bann travayèr d’armas in pé tro lo mou –kozman in komèrsan shinoi dann l’ané 1960 par-la, é k’i trouv bann travayèr apré fé la poz plis k’i an fo : « Patron, ni ramas in pé lo mou ! - A bon ! lo patron i réponn : « Ramas, ramas bien pangar marmaye va pik lo pyé ansanm »… San plézant pli k’i fo : pou lo patron travayèr i travaye pa asé é pou travayèr la tash lé touzour pli dir k’i fodré. La pa sa lalite dé klass ? Mé si baton i shanj de bout, lo patron i vien travayèr osinonsa trravayèr i vien patron. Ala ké lo kozman osi i shanj. Sak inn té di yèr, li di pi zordi é vise-vèrsa, vèrsa dan la vise. Alé ! Ni artrouv pli d’van sipétadyé !