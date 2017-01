Zot i koné somenn pasé l’ariv in dram dann la rièl Turpin, Sin-Dni. Dé pti marmaye, inn katran, l’ot sinkan la pèrd la vi. Par kosa sa l’arivé ? Par in bouzi alimé dann la shanm pars dopi plizyèr zour la famiy l’avé pi l’éstrésité. Donk téi lès in bouzi alimé, pétète pars bann marmye la pèr fénoir. Konbien kaz nana konmsa La Rényon ? Konbienn moun na pi kouran pars i gingn pi péyé ? Konbien lozman insalib nan ankor zordi é plizanplis.

Mi antann demoun parl sa dann radyo trotoir é sak lété pa loin, moin lé sir, zot lé pa paré pou obliy lo kriyé bann marmaye apré mor dann la flame dofé. In pé i domann koman i fo fèr pou ède lo moun in pti myète, é mi dout pa ké kan v’ariv l’èr nana bonpé d’moun zénéré va ède bann pèrsone-la. Mé kèl l’ède i pé aport dann in ka konmsa ? Kèl l’ède i pé soulaz lo malèr in famiy la pèrd dé zanfan ? Moin, pèrsonèlman mi oi pa .

Sak mi oi sé ké nout sosyété lé pa paré pou afront bann sityasion éstrème konmsa . Lé vré demoun i rès dsi téritoir fransé nana bann loi pou protèz azot mé dann in sosyété gran-t’ékar konm nou nana mèm bann loi épi bann règloman i pé pa fé gran-shoz. La pa zanfan bann rish i mor konmsa ! La pa dann bann gayar vila é bann zoli mézon, la bouzi sé in ranplasmann kouran. Biensir nana bann sèrvis sosyal : banna i kour shé lé z’inn épi shé lé zot, zot i fé sak zot i pé, mé zot i pé pa tout bien antandi.

Moin la antann osi, malorozman, bann donèr d’léson : vint-nèvan épi déza kat zanfan ! Marmaye domi tou ni dan la kour konm dann shomin ! I klèr pi avèk la bouzi koméla ! Si ou l’avé pi kouran sé ké ou lapapéyé ! Épi d’ot shoz ankor la pa bien akséptab... Mé kan ou la di sa, lo bann problèm lé pa rézoli. Dé pti marmaye lé mor brilé somenn dèrnyèr brilé dann fé. Konm i di dann nout zournal, dann dé ka konmsa, la « komizérasyon »i sifi pa, in shanj mann politik lé obligatoir. Arzout èk sa, in granshanjlman dann bann mantalité.