« Dann sak ou la vu, ou i zète moityé. Dann sak demoun la di aou, près san pou san pou zété. »

Mi koné pa si kozman la lé bien vré mé touléka, sak moin lé sir, sé ké li domann aou pou z’ète pridan kan ou i koz épi kan ou i raport in n’afèr. Pars konm lo kozman i di, i fo ou i mfyé lé zot é ou i méfyé aou galman. Pars dann in kékshoz nana sak ou la vi, sak ou la tandi é dann lo dé ka, nana lo fime kisoi ou, kisoi in n’ot pèrsone l’apré tourné - i pé apèl sa lo konplotis é sa sé in n’afèr i mank pa dann nout sosyété. Sa i fé pans amoin in règloman lé valab dann lo droi pénal é i di konmsa : in sèl témoin sé konm si ou la poin testus unus, testus nullus.. Souvan dé foi sa lé bien vré. Mazine aou, ou i sava pète in kab-sansa ou i amenn in moun a pète in kab - pou késhoz lé pa vré sansa lé domi-vré, ou lé pou rogrété mé konm i di souvan, lo mal lé fé. Alé ! Mi lès azot kass’ot koko la dsi é ni artroouv pli d’van sipétadyé.