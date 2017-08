« Dann somenn moun-la nana sète domin ! »

Normalman, nana sète zour dann in somenn. Sa sé in n’afèr toulmoun koné : inn pou la line sé lo lindi, inn pou lo planète Mars sé lo mardi, inn pou mèrkir lo mèrkrodi, inn pou Jupitèr é sa i tonm lo zédi, inn pou Vénis lo vantredi, inn pou Satirn lo samdi, é pou fini inn pou lo ségnèr ésèt-la i tonm dimansh, idi galman lo zour di ségnèr. Donk sèt zour, pou fé sak ou la bézoin fé. Mé pa pou toulmoun, pars nana désèrtin moun i aplik in règloman lé bien pou zot : fé pa lo zour mèm sak ou i pé romète a domin é domin ? Mèm prinsip ou ar-romète ankor. Si tèlman ou i trouv zamé lo tan pou fé kékshoz sirtou si lsé in n’afèr ou i yèm pa fé. Moin la antann dir sa sé bann parésse i aplik règloman-la. La pa vré ! Sa demoun néglizans i fé konmsa. Mi koné pa kosa zot i anpans mé moin pèrsonèl, mi tonm souvan dann défo-la. Alé ! Mi lèss azot réfléshi la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.