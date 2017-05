Dann tout z’okazyon ni shoizi pou fé avans nout program

Matant Zélida la ékrir Justin :

Mon shèr nové, mon spès salté, rouj-de-fon dovan l’étèrnité, mi san zot lé pa alèz dé troi zour la. Mi san, inn foi an plis, z’ot rèv évéyé la kass par bout. Lo Mélenchon zot téi atann konm lo sovèr, ébin li la pa pasé. Dakor, mé sa la pa in rézon pou tortiyé konmsa, la pa inn rézon pou fé lo shovrète. Fé konm in bonpé rant nou, i di konmsa, akoz pa ésèye in kou, si d’apré ou bann politisien tradisyonèl la fé fayite, akoz pa ésèy in kou ? Si nana si tèlmann moun dann fon kanal akoz pa ésèy in kou ? Moin in fam la droite mi di fanshman akoz pa ésèy Marine in kou ? Lo rès va oir apré. Tok ! Pran sa pou ou !

Justin la fé pou répons :

Mon vyé matant k’i koz toultan la boush rouvèr, la ou i étone amoin bien. Mi atandé d’où ké ou i di konm tout ténor la droit, vote pou Macron pou bar la rout lo FN. Mé ala ké ou i pran lo kontrèr sak zot i di. Pou in fidèl konm ou, ala in n’afèr k’i étone amoin.

Dézyèm z’afèr moin lé pou dir aou : Nou té i atann pa Mélenchon konm in sovèr. Biensir son program pou la Frans lété intérésan é nou lé pour : sa lé sir. Mé la késtyon k’i intérès anou, konm nou la di é pa arienk in kou sé nout program pou La Rényon : in sèl l’asanblé olèrk dé, avèk lo pouvoir k’i fo pou nout dévlopman dirab é azouté avèk sa in fon l’arzan pou nou finans nout dévlopman réèl.

Kosa ni pé azout ankor èk sa ? Ni pé azout ankor lo vinn sink mézir nout parti i domann pou La rényon. Pa inn, pa dé, pa troi konm désèrtin i shoizi an parmi nout program. Pa vinn-sink non pli pars ni pans nout bann partnèr i pé amenn pou nou inndé bon mézir i fo gardé, i fo pa zété. An pliské sa, ni vé in l’inyon politik rant la majorité bann rényoné.

Tok ! Pran sa pou ou é parl pa moin out marine, in poizon mortèl pou la démokrasi. Konm mi di in tizane mapou.tok ! Pran sa pou ou !