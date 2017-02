« Dann zardin mon voizin, mang i sharj an galé »

Zot i koné nou lé dann in péi demoun lé bonpé zalou, bonpé maloki. Pou zot sak zot nana shé zot, i diré i pèrd la valèr kan zot i oi sak in n’ot moun nana son kaz. Moin pèrsonèl, kan moin lé shé in moun é i di alon vizit kisoi la kizine, kisoi lo zrdin, kisoi d’ot pyès ankor, mi pans ayayay ! Bondyé la mi sava gingn kozman-la kan va rant la kaz. Ankor, kozman sé arien ! Mé si zamé i gingn in l’anvi é i vé shanj kékshoz dan la kaz. Ala traka pou moin é mi pans bonpé demoun i doi z’ète konmsa. I paré galman késtyonn loto lé konmsa osi é so kou isi sé plito bann bononm i tonm maloki. Pa pli loin ké yèr, mi antann in dalon apré di amoin, li vé in kat-kat. L’èr-la mi domann ali si son loto i gaz pi, sansa si li vé bate karé dann shomin la tèr, sansa ankor si in moun la fé in romark dsi son kok loto. Li réponn amoin in ga koté son kaz i sort tir in kat-kat, é moin té i rosan koman lo ga téi san li lé maléré. Na in patoi fransé i di konmsa : lo zèrb lé touzour pli vèr dann zardin mon voizin. Sé pa lo zèrb biensir, sé la fason ké mi rogard al, é sé lo fason moin la anvi an avoir in gazon vèr tann. Alé ! Ni artrouv pli dvan sipétadyé !