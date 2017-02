Mi pans zot i koné kozman-la é mi éspèr zot i koné kosa li vé dir. Pars moin pèrsonèlman, i fé lontan moin l’apré kass mon tète pou konprann lo sans provèrb-la. Poitan moin la fine antann kozman-la in bonpé foi. Mi souvien in foi, in dalon son fiy té an voi d’famiy épi l’asistante sosyal (ké li té i apèl tansyal), alé trouvé pou koué ! I koz avèk li po gard son fiy dann son kaz plito ké mète dann in foiyé. Lé ga, bononm-la la drès dovan fanm-la épi la di, avèk la kolèr dan la voi : « Pou kisa ou i pran amoin ou madam, dé poul i kouv pa dann mèm ni ». Moin la pèr konprann son l’akizasyon dann in tan l’avé in pé zistoir l’insès té i sirkil . Mé, mi pans, kozman-la i vé dir kékshoz pli sinp, pa insolan ditou, kékshoz k’i di dann in foiyé nana in sèl métrès mézon pa dé. Alé ! Ni artrouv pli d’van sipétadyé.