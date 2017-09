Dé pti mo pou mon kamarad Jean-Michel

Jean-Michel, dimansh matin moin la aprann ou la parti l’ot kot d’la vi. Moin té i koné pa ou bien sof dopi inn-dé zané kan ou la déside donn in bon kou d’min nout bann frèr shagossien ou ède azot rotourn shé zot.

La pa lo promyé dalon la koz shagosyène ni pèrd zordi : nou la pèrd Michel, in dalon Sin-Jozèf, nou la pèrd Maurice, in dalon Sin-Dni, ala zordi ni pèrd in n’ot dalon d’valèr.

Li lété si tèlman dakor avèk la koz bann shagosien ké li la ékri in roman pou an parl de sa : Chago Orpheli de l’Histoire. Li la fé galman in séléksyon bann vidéo li la trouv dsi l’internet pou ésplik demoun la koz shagosyène.

Jean-Michel lété dalon avèk Olivier Bancoult é mi souvien in zour avèk Ti-frèr épi dé résponsab nout komité solidarité chagos La Réunion nou lé té parti oir la famiy Filliol dann lé o Sint-Mari. Kan in dram komsa i ariv, ou i pé domandé si i fo rapèl sak nou la koni d’bon ansanm. Moin pèrsonèl, mi i pans sa lé bien néséssèr. Kansréti pou aport in témoignage dsi lo bon souvnir kélk’in la lésé é ni gard touzour dann nout kèr.

Jean-Michel, l’androi ou i lé, ni pans aou é lo méyèr souvnir i rèss gravé dann nout kèr.

Nout pli sinsèr kondoléans pou la famiy Filliol, pou madame Filliol, Marie-Annik, in z’ami fidèl la koz bann chagossien.