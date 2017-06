Dédoublémann klass kour préparatoir : in l’okazyon pou donn kréol travaye !

Mi sort lir dann zournal in nouvèl dsi bann klass kour préparatoir ; i paré gouvèrnman la désid koup lo l’éféktif z’élèv an dé. Olèrk an avoir 24 marmaye dann in klass CP nora solman douz. I sava pa fé sa toutinkou, mé va komans par bann zone l’édikasyon prioritèr : nana 2200 klass CP konmsa dann la Frans antyèr é san soisant isi La Rényon. 160 ? Sa i fé in bon pé sa. Si tèlman ké, toulmoun i pans, sar in gro dépans, épi in gran mouvmann moun. An touléka, i di konmsa, sa sé in kondisyon sinékoinone pou réisi son CP. Alor si lé sinékoinone, moin mi tir mon shapo é mi inkline amoin avèk réspé.

Mé la pa sa solman !

San soisant klass sé san soisant profésèr l’ékol ! dizon san katrovin avèk bann pti z’insidann la vi. San soisant klass sé san soisant asem ! dizon san katrovin an kontan lo pti z’insidann la vi. Arzout èk sa, pou bien fé l’antouraj, pou l’éspor, pou lo z’aktivité apré l’ékol, pou la kantiné, i fo ankor d’moun. Alor, ousa i sa tir so kék santène pèrsonèl formé pou sa ? I sava tir laba pou amenn isi, dann inn sansa plizyèr shartèr ?

Sèryèzman, sé l’okazyon pou donn travye kréol. Mé si ni lèss fèr, la pa kréol va travaye, mé moun déor, é moun déor zot i pans zot i koné fé tout é mèm plis. Mé lo klasman l’ékol La frans dann bann péi l’ocde, i amontr anou nana in bon distans rant lo vèr épi la boush, in gran distans k’in bonpé i yinpabou fèr san anvèrs lo vèr.

Donn kréol travaye i doizète plis ké zamé nout mo d’ord. Nout rovandikasyon.

NB Nana ankor la késtyonn la lang kréol épi lé z’ot lang minoritèr laba mazoritèr isi é la késtyonn prézèrv épi dévlop nout patrimoine la lang é sa sé in késtyon plisk’inportan mèm pou in bon réisite dann lo CP. Mé nou va arvnir la dsi.