Di sak nana pou di : ankor in movèz somenn pou La Rényon !

Zordi mi arvir dsi in sizé m’a dir azot franshman, i fatig mon l’éspri. Dsi kèl sizé d’apré zot ? La COI bien antandi, é pli larzman l’indyanoséani. Oplis i sava, oplis mi apèrsoi La Frans i amontr son vré figir kolonyal é dann lo ka mi sort di, i profit nout sistyasion anou, Rényon dann l’oséan indien, pou fé valoir ali, alé oir nou l é bordé par dsi bordé.

Kan zot i sava bord mèr, kan zot i rogard so mèr-la konm sa lé zoli, kan zot i pans nout bann poète-fonn-kézèr si zot i vé, nout bann ségatyé, la shant nout l’oséan-la é i pass pa nou ditou par l’idé sé in mèr, sansa in l’oséan i apartien in péi lé a plis dis mil kilomète dé la. La Frans lé a plis dis mil kilomète l’oséan indien é poitan li fé konmsi li sé lo roi.

Pa solman sa, li fé tout pou mète anou déor. Bordé, in foi anplis bordé ! Poitan si nout mémoir la pa kourt, ni rapèl é sé la loi k’i di sa dann tan Sarkozy lété prézidan La Frans, l’ariv kékfoi té Paul Vergès, prézidan konsèy zénéral ké la roprézanté é lé normal vi ké sé nout l’intéré lé an zé. Mé Sarkozy lété la droite, é zordi nana in pouvoir sosyalis dan La Frans é lo pouvoir sosyalis li lé ankor pli kolonyalis é li di La Rényon-sort aou la ké mi pran mon plas !-ote atoué d’la pou k’zé m’i mète.

La plas prézidan konsèy réjyonal sansa konsèy départmantal kosa moin n’oré fé ? Rofiz vnir asiz dsi in pti éstrapontin pou ékout lé grann jans kozé. Lé normal é sèl z’afèr mi di pou kosa zot la vni fé l’intérésan isi shé nou ? Konm moin la di : alé asiz in n’ot koté ! Si sé pou blagué, i pé blag ayèr ! Si sé pou manzé i pé manz ayèr, si sé pou paradé i pé parad ayèr .

An tou lé ka, oir mon péi imilyé konmsa sa i pé pa fé plézir amoin. I pé pa fé plézir amoin oir mon péi pass in movèz zourné konmsa… Mé alon di in pti provèrb pou fini : afors alé a l’o kalbass i kass. Inn-dé i dovré réfléshi la dsi é arète fé prann anou po d’shanm pou pla kouvèr.