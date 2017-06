« Dispite si ou i vé, mé sa i goumant ar pa out gou d’sèl »

Ala in kozman i antan kék foi sé pou dir dann in bataye, ou i pé si ou i vé zir out l’advèrsèr, maltrète ali, mé konm i di, la pa sa k’i ran aou pli for dann bagar. Dé foi désèrtin i di : i goumant ar pa out gou d’sèl. Défoi log ou d’sèl i tansform an grosèr lo poin, sansa lo pti marmite kafé. Mé alon kalkil in kou : pou kosa désèrtin i dispite, i insilt avan in konba ? Pou kosa d’ot i rès kalmam konm in mer trankil. Sirman par lé z’inn konm lé z’ot lé pa abityé parèy. Toulmoun la pa blizé d’ète parèy é défoi lo kozman moin la di an-o la i aplik, défoi i aplik pa. Mi koné pa koman zot, pèrsonèl, zot i oi lé shoz. An touléka, sa i anpèsh pa zot fé travaye z’ot kokok, é ni artrouv pli d’van sipétadyé.