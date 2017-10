« Dolo i koul dousman i ranpli son rozoir »

Présé, dé foi lé bon. Tro présé I ansèrv de rien ! I di pa : « Tro présé i fé pa lèv solèye ». Dizon, sa in kozman, pou dir tout z’afèr i mète in tan pou fèr. I konfonn pa la vitès avèk la présipitasyon. Dolo I koul for ? Moityé i vèrs a tèr. Dolo i koul zis ? Li ranpli son rozoir. Mi pans, in pé tout z’afèr, lé konmsa dan la vi : si ou la fine fé in kouyonad par lo tro d’vitès, i fo pa ou i fé trap aou in n’ot kou, sansa in bonpé foi. Pran lo tan k’i fo é konmsa inn ou va fé l’ékonomi out fatig, dé sak ou i fé sar bien fé. Myé k’sa, momandoné ou va fé vit é ou va fé bien : vit fé, bien fé. Sé la vi i donn anou léson-la . Alé ! Mi lès azot réfléshi la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé