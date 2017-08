Dolo sé la vi, é lé posib konomiz ali pou fé son zardin

Zordi samdi, donk ni pé mète in pé la politik par koté sansa rèss an plinn dan. I parl pa : politik dolo ? I fé pa la guèr pou in késtyonn lo ? Dann radyo pèrkal la ribrik lo, sa lé bien fourni. I prétan mèm dann désèrtin péi par koté d’linn épi lo Pakistan, nana in gran danzé mank dolo é obliz plis kat san milyon d’moun pous z’ot malèr pli loin, par raport dolo lé riskab manké pou d’bon. Mé nou va rovnir dsi bann problèm planétèr pou arvir dsi lo kotidien.

In késtyon mi poz amoin souvan dé foi dann mon kèr : mon zardin-la, mi pé fèr ali près san mète dolo ? Solon l’internet oui . Oui, mé par koman ? Dabor mi pé konomiz pou l’arozaz. Mi pé mèe la pye pou kouv la tèr : kisoi avèk ti boi kasé, kisoi avèk rotaye gazon, an pti koush konmsa solèye i désèsh pa la tèr.

Mi pé ankor fé in pti rézèrv dolo koté mon bann plantaz. Koman i fé sa ? I fé sa avèk bann pèrl dolo : in bann ti pèrl, konm in jèl, ou i mète dann la tèr épi li pé ramas ziska sink san foi son poi an lo. Dizon ou i métré dis gram pèrl dolo, ou i pé ramas sink lite dolo a débiter firamézir. Donk sa i évite arozé pli k’i an fo é pli souvan k’i an fo.

Mi pé osi ranplas mon lans pou l’arozaz par lo gout-a-gout. Dolo i vien gouté zis koté mon plantaj é i lès ali lo tan k’i fo pou bien mouy la tèr épi pèrmète ali bien pousé. Sirtou si moin la bien mète konpos, sansa fimyé dan la tèr é si moin la pa tyé mon bann z’ouvriyé i travaye san péyé an bénévol konm bann vèr d’tèr, bann kloport, sansa ankor bann santène milyé pti bébète nana natirèlman dann mon tèr.

Mi antan d’isi in bann dalon apré souf dan mon zorèy : « San l’o ! Mi di aou san lo ! sof l’o la plui épi la rozé ». L’internet i di amoin lé posib mé pou sa i fo mi abityé mon bann plant a viv konmsa. Na in ga la fé sa épi zordi son zardin i domann pa li l’arozaz. Zot i pé alé oir, bononm-la i apèl Pascal Poot é zot i pé trouv son bann vidéo dsi you tube…

Samdi pasé moin la anparl azot in ga Burkina Faso la sov son vilaz près kondané a mor par la séhrès épi tout sort tablatir . Son nom : Yakouba Sawadogo. Rod sa dsi Youtube mé pa solman Sawadogo pars nan in bonpé d’moun i apèl konmsa dann lo péi.i fo mète lo nom avèk lo prénom.

Mi éstop tèr-la, pars noré dé paz é dé paz pou ékri la dsi, mé mi pé dir azot lé posib diminyé dolo pou son zardin é bien diminyé ankor.