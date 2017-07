« Domandé la pa défandu, rofizé la pa batu ! »

Mi pans mon bann léktèr i gnor pa kozman la. Par raport, moin lé sir é sèrtin sa in kozman zot la fine antann dann la boush bann z‘ansien. Pou banna domandé, sa la pa in n’afèr défandi vi ké la pèrsone ou i adrès out demann i pé dir aou non mé si avèk oui la poinn bataye, in non i tyé pa non pli. Donk, ou i pé domandé, si out domann lé onète na poinn rézon pou an avoir in gro problèm. Solman néna kant mèm in n’afèr é sa sé bann z’ansien l’aprann anou : domann siouplé, la pa in n’afèr intérésan toulbon. Lé pli valab domandé kan sé out droi : si i doi aou, normalman i pé pa rofizé. Sof si l’moun lé malfondé é moun malfondé, sa i mank pa. Si tèlman ké ou lé tazantan blizé bataye pou out droi. Alé ! Mi lèss azot kass z’ot koko la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé