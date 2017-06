Domaz, la pa touzour l‘intélizans i gouvèrn lo mond !

So matin dsi l’internet in dalon la anvoye in n’afèr intérésan. Kosa i lé ? In nouvo kalité lo trin bann shinoi i sort mète o poin… Na poin lo raye pou vréman, lo trin roul dsi bann rou an karoutchou.

Rou an karoutchou ? Moin té fine oir sa dan la suis : in métro téi roul dsi bann rou an karoutchou rant bann raye an fèr. Mé lo bann trin shinoi, na poin la raye pou vréman, nana lo raye virtyèl si tèlman ké lo trin i koné l’androi li sava sank i poz l raye atèr.

Kèl l’avantaz ? Sinploman la pa bézoin in gro dépans pou poz lo raye. Arzout èk sa i instal lo trin in bonpé pli vite é avèk moins dépans. Arzout èk sa in trin i marsh avèk kouran é san polisyon siouplé.

Pou kosa mi anparl sa zordi ? Sinploman pars sète ané, si lé shoz l’avé marsh konm k’i fo, nout tramtrin nora té apré transport demoun san l’anboutéyaz, san polisyon. Mé anplis ni romark bann progré i atann pa é moi pou moi nana progré é moi pou moi i amélyor bann mashine avèk la roshèrch dévlopman.

Moin la fine ékri sa pou l’énèrzi solèr. In tan la di sa la pa bon pars i éstok pa. Koméla i di pi z’afèr konmsa pars éstoké lé posib. Arzout èk sa la rout mèm i pé donn kouran kan ou i roul dési é i tard pa nora in pintir pou ranplas lo bann pano solèr.

Paul Vergès té in onm modèrn é kont li l’avé in bann konsantré la kouyonis la ral anou an aryèr. Lé bien domaz, mé lé konmsa, la pa touzour l’intélizans k’i komann lo mond.