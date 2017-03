« Doné na bon kèr, mé li fatig vite ! »

Nana in patoi, mi pans zot i koné patoi-la pars moin lé sir zot i antann sa souvan dé foi. Patoi-la, i di konmsa : « I fo pa pran la bonté pou l’obligasyon ! ». Moin lé sir zot i koné sa ! Mi domann amoin si kék foi zot osi zot la pa kalkil sa kan demoun i pran l’abitid domann azot si, domann azot la, é momandoné zot i domann azot kansa so manèz-la va fini par arété. Donk, zot i konpran bien, provèrb moin la mark an-o la na a popré lo mèm sans ké nout bon vyé patoi ni ansèrv isi La Rényon pou dékouraz in pé bann tro domandèr. Astèr kosa i lé in « tro domandèr » ? Pou désèrtin sé kant ou i domann plizyèr foi, pou d’ot sé kan ou la domann in sèl foi. Donk zot i konpran bien shakinn i oi l’èr dsi son prop révèy é toulmoun lé pa parèy. Alé ! Mi lès azot kass z’ot tète la dsi, si zot i vé, é ni artrouv pli d’van sipétadyé.