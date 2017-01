« Donn in pyé i pran in karo »

Lo sans prop I tonm sou lo sans : kan ou I donn in n’afèr in moun lip ran in pé plis, dé foi in bonpé plis. Sa lété vré sirtou dann tan la péniri pars dann tan-la lété pa fasil pou ranpli son bouzaron - son vant par l’fète !-san konté sète son madam épi son zanfan. Alors zot i konpran bien sak téi éspas : demoun la pa volèr forséman, mé kan la fain i tate aou la, la pa pou zoué. Astèr in sans figiré si néna ? I pé an avoir plizyèr ka pou tiliz in kozman konmsa. In l’égzanp kan i donn aou in pti plas dann kar pou asir, ébin ou i bouz-bouz pou prann in pé vo z’èz. Astèr, mi fé azot konfyans pou trouv d’ot ka ankor pou ansèrv kozman-la, pars mi pans zot lé bon pou sa, é si sé antr’ofète, mi souète azot in bone zourné é ni artrouv pli d’van sipétadyé.