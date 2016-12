« Donn konfitir koshon ! »

Kozman-la i étone amoin dopi lontan. Akoz ? Pars, étan pti, nou l’avé koshon la kaz mé moin la zamé vi in koshon manz la konfitir. Koshon sé in omnivore-li manz tout éspès dé shoz - mé na dé shoz mi oi pa moin donn ali pou manzé, sé konfitir. Donk provèrb-la, vi ké sé in provèrb, i kol pa késtyonn son sans prop. Solman a bien romarké ni pé konprann kosa li vé dir. In l’ébzanp : in zoli fiy, élégan, délika é tout, i san bon, maryé avèk in moun i koné pa viv. Demoun i di, sé la konfitir doné in koshon ! In n’ot l’ébzanp : in gayar kaz, zoli karo, in bèl sal de bin épi in moun i rant la-dan avèk son gro soulyé bèrné èk la bou. Ala ankor in manyèr pou oir dann kèl ka I ansèrv kozman-la. Mi pans konm zot lé intélizans zot i pé trouv ankor inn-dé manyèr pou dékor nout kozman. Alé ! Astèr mi arète tèr-la, é ni artrouv pli d’van sipétadyé.