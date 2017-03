« Donn l’amityé sak i domann l’amour, sé konm done manzé in moun la soif. »

L’amitié sé in bon n’afèr pou vréman mé dé foi demoun la pa bézoin l’amityé, zot i domann plis sansa in n’afèr diféran. Souvan ou i antan dé pèrsone la kité é inn la di avèk l’ot : « Nou va rès bon z’ami ! ». Mé rézilta lé pa ditou konmsa : sé la ène k’i pran la plas kan la rolasyon l’amour i disparète. Pou kosa ? Pars la ène avèk l’amour i tonm famiy inn avèk l’ot-dizon sé konm la médaye épi son rovèr. Tanka l’amour sé pli souvan l’amour prop ké l’amour pou in n’ot. L’èr-la, sort dan l’amour pou tonm dan la ène sé pran lo shomin pli kourt. Arzout èk sa propoz son l’amityé sé jir l’amour, donk jir galman l’amour prop… Alé ! mi lès azot kass z’ot koko la dsi, é ni artrouv pli d’van sipétadyé.

Nb Napoléon promyé té in gran solda sa, é la la fé la guèr in bon koup de tan ébin li téi di konmsa : « Dann l’amour lo pli gran viktoir sé la fuite ! ». Pran sa konm zot i vé, sansa konm zot i pé.