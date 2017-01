Dopi sinkantuit z’ané nout parti i travaye pou trouv sak léméyèr pou nout péi !

Zot i koné lo kozman k’i di konmsa : lé konpliké pou fèr sinp alé oir lé sinp pou fèr konpliké. Zot i konpran pou kosa, dan La frans sirtou, kan i fé in n’afèr li lé konpliké é si li lé pa asé konpliké, ébin dé ké nana lo tan i konplik ali ankor in pé plis. Kosa lé pli konpliké ké lo désantralizasyon é anplis si li té konpliké épi éfikas nora té bon, mé li lé konpliké é li la pa tro éfikas malorèzman.

Nana in pé i di, nou kominis rényoné, nou osi nou lé konpliké. In pé i di mèm ni plane é afors plané ala ké ni dovien planète. Poitan, fransh vérité, si zot i lir bann tèks-i apèl sa bann tèz-nout parti kominis rényoné, i pé pa dir zot lé konpliké é i pé pa dir non pli sak ni vé lé pa éfikas-o kontrèr . Moin pèrsonèl dopi ké nout parti i fé bann propozisyon pou trouv bann solisyon k’i fo pou nout problèm, moin la touzour trouv lé shoz sinp épi éfikas.

Pa pou flaté ditou ! Mé pars nout bann solisyon propozé i suiv inn éstratézi, él’éstratézi i suiv nout bann z’idé-sak ni apèl nout idéolozi. Nou sé in parti politik é konm parti ni suiv désèrtènn lozik pou amenn la politik. Nou lé rényoné é konm rényoné ni mète nout pèp épi son bann valèr dann santr nout l’aksyon politik. Arzout èk sa nou lé kominis, é sa i vé dir nout promyé sousi sé d’sèrv lo z’intéré d’lo pèp La Rényon épi tout bann péi lé dann nout z’alantour.

An pliské sa, nou sé in parti é ni vé pa viv dann l’izolman, é oila pou kosa ni vé dévlop in fron tout sak nana a gingné dann in nouvèl politik ké ni vé aplik pou nout péi… Ala pou kosa la politik nout parti lé sinp sirtou pars nou épi nout bann militan, zénérasyon apré zénérasyon, la fine fé travaye nout tète dopi sinkantuit z’ané pou trouv sak lé méyèr pou nout péi é pou nout pèp.