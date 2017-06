« Dovann moun lo dyab i sèr son ké »

Mi pans zot i koné zistoir Tijan. Si zot i koné pa mi pé dir azot la sèr Tijan té i vé pa maryé é li di son famiy li va maryé avèk in moun si sète la nana la fès an or. Sa i égzis pa sa ! Poitan, sa la tonm dann zorèy Grandyab é lo dyab la mète in plan o poin pou li maryé avèk lo fiy. Mé oila, in zour Tijan i kashyète déyèr la kaz Grandyab épi li dékouv lo po t’o roz… Mi arète la lo zistoir mé zot la konpri lo pti marmaye la débisk lo dyab, la ké kashyété antortiyé dann son pantalon... Mé pou in malfondé k’i fé trap ali, konbien i pass par maye ? Sirtou si zot lé étranz dann l’androi. Pèrsone i koné pa z’ot défo donk zot i pé dégiz azot in sèrtin tan. Alé ! Mi lèss azot kass z’ot tète la dsi, si zot i vé bien, é ni artrouv pli d’van sipétadyé.