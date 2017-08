« Dozèf i dans pa ansanm galé. »

Mi pans sa in kozman i sort l’Afrik é konm l’Afrik sé lo pli vyé sivilizayon nana dsi la tèr, i fo krèz la tète pou konprann sa konm k’i fo é kan ou la fine konprann… Pétète ou la tronpé, mé tronpé la pa in n’afèr i détrui lo l’éfor ou la fé… Bikanblan, ou i konpran ali, ou i oi lo sinéma . zèf lé tann, galé lé dir ; l’èrla mèm pou dansé nana inn dé dé va konète in mové déstin é kik’ i lé ? La pa bézoin z’ète in gran dovinèr pou konprann. Mé konm sé in provèrb ni pé sèye oir dann kèl sityasion i pé di kozman-la. In ka in moun plito fèb i vé asosyé bann gran banditis-la mi pans i pé di sak nou la di pli an-o. Na ankor d’ot ka, mé nana dé ka i fo port antansyon : kisa té i doi gagné rant David épi Golliath ? Lo gran jéan biensir, mé laté pa lo ka. Kisa té doi gagné rant Vietnam épi lo gran péi L’Amérik, L’Amérik bien sir, mé laté pa lo ka non pli konm zot i koné. Alé ! Mi lèss azot kalkilé épi fé z’ot réfléksyon par zot mèm. Ni artrouv pli d’van sipétadyé.