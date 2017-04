Ekspate, migran, zémigré. Zot i koné sa zot ? Avèk in bon tizane léféralgan doulèr d’tète i pé pasé

Mi sort antann in shif dann télé. I paré dopi kék z’ané La Frans la vi troi milyon z’émigré rant dsi son téritoir nasyonal. In n’ot shif lé kant mèm intérésan : pandan lo mèm tan 2 milion sink san mil ékspate la sort la frans pou alé dann d’ot péi.

Kosa i lé in ékspate ? Sé in ékspatriyé. In moun I sort dann son péi pou alé dann péi in n’ot sé in ékspate.

Ala in késtyon : donk si mi sort La Syrie pou vni dann l’Anglétèr, moin sé in ékspate. Lé vré lé pa vré ? Kosa ou i di ? Avèk lo Brexit bann z’anglé va kal amoin é mèm si mi gingn rantré moin sar pa in ékspate ditou, moin sar in migran é konm i di avan m’a gingn papyé konform moin nora pou trimé. M’a fé briye trottoir afors dor dsi.

Moin nana ankor in késtyon. Ala li la : bin, si mi tronp pa pou sort La Rényon pou alé dann La Frans nou la pran la bimidom, é dann bimidom nana lo mo migran ladan. Donk nou té konm k’i diré in moun La Syrie kan li la parti dann l’Anglétèr. Kosa la fé ? Moin la trok langaz ankor ? Kan moin la sort La Rényon, moin la pran l’aviyon é moin la débark dann Orly près konm in blan. Donk moin té pa in migran !

Alors sipozon in n’afèr : si mi sort la Syrie an l’aviyon, konm in blan. Mi ariv l’Anglétèr é mi débark laba touzour konm in blan, moin sé in ékspate sansa moin sé in migran ? Moin sé in migran kostime troi pyès d’apré sak ou i di. Ou sé pa in ékspate pars na arienk in l’éropéin k’i pé z’ète in ékspate, in syrien i pé pa, ni in l’afgan, ni in moun La Libye

Ni in rényoné si mi konpran bien ?

A ! In rényoné sé in katapar. Ni rant pa dann in shéma normal. Nou lé atipik, konm l’insee i di. Ni pé z’ète in ékspate si demoun i kroi ni sort l’erop é si ni sava dann in péi étranj, in péi la pa éropéin. Si demoun i pans ni sort pa l’érop ni pé pa z’ète in ékspate.

Donk si mi gingn bien mantir, mi pé z’ète in ékspate ? Zordi moin la aprann dé shoz. Mi pans avèk dé kashé sansa in tizane l’éféralgan mon doulèr d’tète va pasé. Nou va ratrouvé pou in n’afèr moin konpliké.