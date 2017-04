« Em pa out shien si ou i vé, mé alé pa di li fime zamal ! »

Sa in kozman Haïti moin la trouv dsi l’internet é konm i ral amoin, moin la pans sa i doi intérès azot galman. Zot i pé pa dir amoin zot i yèm pa la kiltir popilèr pars moin mi pasré inn vi la-dan. Pou kosa ? Pars la kiltir popilèr sé in trézor é sirtou kan li di dé shoz konm sak moin la mark an-o la. kosa sa i vé dir ozis ? Sa i vé dir na d’moun ou i èm pa-émé la pa in l’obligasyon !- mé la pa pou sa ou i sava rakont n’inport de koi dsi son bos, mont in gob dsi li. Si tèlman kan mi antann kritik demoun, tor an travèr, donna li tout bann péshé l’Israèl, é bin sé l’èr mi trouv lo moun sinpatik é mi bourré in boi dann né la pèrsone apré di n’inport de koi dsilé z’ot. Alé, mi arète la ; é mi lèss azot kass z’ot kokola dsi épi ni artrouv pli d’van sipétadyé.