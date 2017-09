Ermitage, hermitage, akoz pa lèrmitaz sinploman

I paré nana in gran tapage dsi la fason ékri lo nom kartyé-la. I di mèm lo konsèye minisipal Sin-Pol la déside réini pou pran in gran désizyon konmsa, mé final de kont lo dosyé lété pa paré, é la romète sa pou inn-sé zour, lo tan, lo sèrvis kiltirèl la vil i étidyé lo késtyon.

Moin, pèrsonèlman, moin la vi troi l’ékritir lo nom la dann la komine Sin-Pol pars an plis « ermitae », « hermiatage » l’avé in plak marké « l’hermittage » mé na bèlaz é bo tan ké mi oi pi so plak-la, mi pans banna la du tir ali. An touléka bann partizan lo « e » avèk bann partizan lo « h » lé paré pou dégéné. In pé i di mèm i sava ségné. Pou l’instan la kontant bavé, lo san mi éspèr va sote son tour.

Moin lé sir in pé i doi dir Justin l’apré kass lé kui, pars sirman li s’anfoutsa. Mé lé pa vré ! Sé in n’afèr mi pran pliské o sèryé. Pou kosa ? Pars si nana in l’androi i apèl « hermitage » i fo pa tir ali konmsa pars sa i pé raport larzan kisoi an tinm : in tinm sa i vann, sa i ashté, sa i koléksyone donk avan rèye ali d’la kart i fo bien rogard so koté-la. Arzout èk sa si sé in l’adress internet, sa i arport larzan galman. Konbien larzan bann z’anglé la fine fé dsi la tète Chagos ?

Astèr moin la parti oir dsi l’internet é moin la trouv « ermitage » mé galman « hermitage » lo nom in mizé dann la Suisse. La Suisse, Pou in bonpé sa i san l’arzan é l‘arzan sé lo nèr d’la guèr, sé galman lo nèr d’la pé. Donk i fo nou lé pridan pars pétète ni sava tyé san konète nout poul zèf an or.

Frèr é sèr, alon port atansyon sak mi di azot ; akoz pa dépoz in brové la dsi, an touléka, vi ké nou la rant dann l’èr lo baptème in kartyé, alon profite pou mète anplis lo nom banna i sava shoizi, lo nom « Lèrmitaz ». Lé pa si mal ké sa non pli !-kréolman parlan.