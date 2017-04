« Étan mor, doktèr i mank pa nou ! »

Mi koné pa si zot la fine romarké mé na d’moun lé savan konm savon dsi la tèr la. Zot la pa fé z’étid médsine ? S’anfou. Zot na poin l’éspèryans pou an avoir soign demoun ? S’anfou. Zot i koné pa koman i soigne la maladi : s’anfou, s’anfou, s’anfou ; mé la pa pars ou i koné pa ké ou i doi fèrm out také. Pa kan l’moun lé vivan ! Zot la tro pèr i mète azot a l’éprèv, mé kan d’moun lé mor. L’èrla lo danzé lé loin sirtou pou lo bann mésyé madam » zé sé tou ». Kozman la lé valab dann sans prop, mé li lé valab galman dann sans figiré. Zot i koné tout sak té i fo fé dann tèl ka, épi dann tèl ka ankor mé zot i pran prékosyon pa dir in n’afèr konmsa avan lio l’isi fatal. I fo dir, mèm l’ékspèr, li fout ali d’dan an boté souvan dé foi. Donk akoz lo zéro la gosh in shif n’oré poin lo droi donn son l’opikyon ? Sirtou si li di sa apré l’èr pars zot i koné avan l’èr lé pa l’èr, apré l’èr lé pi l’èr. Alé ! Mi lèss azot fé travaye z’ot koko la dsi é ni artrouv pli d’van, sipétadyé.