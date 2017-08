« Evite jir lo shien in moun si ou i sava son kaz mèm si i aboye aou »

Zot i koné lo shien-la, isi La Rényon, sa i gingn kozman toultan. In soular i jir son momon si li la aboyé. Marmaye zot tour i fé mèm z’afèr pétète i lans ali in valval. Mèm lo mètr si li la gingn in kou d’kongn dan la zourné lé kapab di son shien la fote… A park’sa, kozman an-o la i vé dir i fo ni mète anou bien avèk la pèrsone ni sava rann vizite -mèm avèk son shien si sé pou domann in n’afèr-donk sa sé pou fé pass aou pou in moun bien an arivan. Dézyèm z’afèr, ou la pa pou rès la, donk prépar out sorti : in mové kou d’dan lé vite arivé. Troizyèm z’afèr, pétète ou va arvni oir lo moun donk antansyon son rankine épi sète son shien. Alé ! Mi lèss azot kass z’ot tète la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.