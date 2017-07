« Fanm sé in kouto suis, l’onm in kanif 32 ! »

Mi pans mon bann léktèr I koné kosa I lé in kouto suis ? Avèk sa I gingn fé in bonpé z’opérasyon. Lo ga la invant patoi la, moin lé sir li la pans tousa z’afèr in madam I gingn fèr an mèm tan. Mèt linz dann mashine ! Rogard son kont dsi l’internet ! Vèy si manzéi bril pa ! Téléfone son famiy ! Louk demoun par son fénète ! tousa la an mèm tan. Lo boug kosa li fé ? La plipar d’tan li fé galman in bann z’opérasyon mé inn apré l’ot. Sé pou sa, pou moin, li sé in kanif 32, donk li nana in sèl lame olèrk kouto suis nan in ta èk in paké.. Zot souvien Gerald Ford, In l’ansien prézidan l’amérik. Zot i rapèl li téi gingn pa kouri épi mash son singome an mèm tan sansa son zanm I trikote é li fout in tonbé. Pa tout lé konmsa bien sir, mé tout i trap pa lo karaktèr polivalan in madam. Alé ! Mi lèss azot kass z’ot koko la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.