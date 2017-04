« Fé lo pon, la rivyèr va vni apré »

Moin lé toultan a dmandé si kozman-la lé kouyon sansa si li nana in vérité kashyété.

Pou kosa mi di sa ?

Pars dopi lontan, pou moin, konm pou lo moun moin la grandi ansanm, kozman-la lété an parmi bann kozman pou fé ri la boush. Zordi mi poz amoin késtyon é lo kozman mi anparl i tourn an bouklète dann mon tète. Mi di an moin-mèm : in pon, la pa solmanpou pass la rivyèr. Dé foi, i ansèrv sinploman pou travèrs in kré, in sinklinal pou parl konm bann koko fromaz intélékstyèl, avèk dann lo tréfon, in ravine sansa non. Mé si la rivyèr i koul pa, i pé fé in radyé épi la rout i pass par dsi. Dakor, mé si la plui la tonm an lavalas, dolo ramasé i koul bor-an-bor é fouti pou lo radyé. L’èrla kan lo boug i di, la rivyèr va oir apré, sa i vé dir lo pli inportan késyon sé ké la rout i dégrène pa shak instan é demoun i pé sirkilé. Donk, mi domann azot fé travaye z’ot koko é ni artrouv pli d’van sipétadyé.