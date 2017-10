« Fé pa lèv lo sha kan li dor ! »

I di osi : « Fé pa lèv lo mor ». Pou kosa i di sa ? I di sa, pars dann lo pasé, nana touzour in n’afèr kashé. Dann bann famiy, par ébzanp nana touzour kék par, momandoné, in n’afèr la plipar d’famiy lé dakor pou pa koz de sa-lang métré boush ! Sirtou pa dovan marmaye, pars marmaye lé pa an éta d’aprann in nouvèl konmsa. Sirtou pa dovan l’moun étranj. Romark nana dé foi bann moun étranj lé bien o kouran pars lo zyé na poin baro, la lang na poin lo zo, épi pars out bann z’ami nana z’ami galman é zot i pé pa kashyète dé shoz z’ot vré z’ami - sa lé pa di dann mové z’intansyon ! Donk na poin arien pou roproshé. Sirtou liy pa mèm bann vré z’ami i ariv k’i bril la paye. Mi éstop tèrla, é mi lèss azot réfléshi la dsi. Ni artrouv pli d ’van sipétadyé.