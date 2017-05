Ti lanp-ti lanp lo tan la pasé. Zordi, demoun mon zénérasyon, solèy la vi i komans lav son pyé dsi nout tète é ni oi touzour pa La Rényon nou la révé. In Rényon zis, ékitab pou toulmoun, dévlopé, modèrn mé avèk son sanbon lontan. Donk modèrn mé avèk lo réspé pou lo bon tradisyon.

Mon bann dalon, mi oz dir dovan toulmoun, nout zénérasyon sé in zénérasyion konfyans dann l’avnir nout péi. Kèl péi ? La Rényon bien antandi, nout patri, si zot i vé nout dézyèm patri konm in gran rényoné Nicole Robinet de La Serve téi di.

Mi vé pa dir, koméla tout demoun la pèrd konfyans dann l’avnir nout péi. Mi pans mèm nana in bonpé d’moun dann bann zénérasyon la vni apré nou, la ramas dann z’ot kèr in sèryé konfyans dann nout péi. In pti bémol kant mèm : dann tan l’avé in konsyans koléktiv épi popilèr, zordi sa lé plis individyèl é konm i di élitis.

Moin pèrsonèl mi rèv in gran parti nout dévlopman ékitab, solidèr, dirab é oplis i sava, oplis mi kroi la-dan pars firamézir k’i sava la syans épi bann bon z’idé dmoun l’apré donn anou lo bann moiyin k’i fo pou trap nout poinnvizé mi sort marké an o-la-pou l’imanitétrap lo poinn vizé mi sort marké.

Mé konm lé shoz la pa blan san pour san ni noir san pour san, kan la syans i done anou lo moiiyin pou moiyéné, i done osi bann z’apranti sorsyé lo téknik k’i fo pou détrui l’imanité. Lo téknik é lo bann fou firyé k’i fo pou trap péron l’anfèr konm in ségatyé dann sid téi shant (lorkès Philippe)

Mé pétète zot i pans mi radote ? Pétète zot i pans afors répète toultan lo mèm z’afèr mon l’éspri i patine san trouv son shomin galizé konm k’i fo ? Fransh vérité, in vérité répété mil foi i rès in vérité, é in mansonzri répété mil foi i vien pa zamé in vérité. Mi lès azot réfléshi la dsi pars fé travaye son matyèr griz pou son péi sé in bon l’égzèrsis. Zot i pans pa ?

NB in bon moiyin pou fé travaye son matyèr griz sé lir lo 25 propozisyon nout parti pou dévlop La Rényon. Lé dsi internet é zot i pé tap lo mayaz http://www.temoignages.re/IMG/pdf/pcr2015-25-propositions.pdf. Lomyé sé travaye an group biensir.