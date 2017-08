« Fèr-blan vide i fé bonpé dézord. »

Moin la konète lo tan demoun téi sharoye dolo dann fèr-blan. Kosa té lo fèr-blan ? La-dan té i fé vni salé, la grès, luil pistash épi tout sort zafèr. Sa lété dann tan lontan kan téi inport marshandiz par pti kantité é kan fèrblan té vide dmoun té i ashète la plipar d’tan pou rode dolo, défoi osi pou kui manzé koshon… Pou sak i koné pa, fèrblan, sa lété an tol : karé par dsi, karé par dsou avèk in l’antouraz la tol. Konbien l’avé lite la-dan ? Vin lite mi pans. Alor kan demoun téi sava rode dolo, fèr-blan vide té i fé kolok kolok an alan é pou lo rotour fèrblan plin téi fé pa dézord, zis in pti klouk, klouk tazantan. Donk sé kan lété vide téi fé lo plis dézord parèy pou d’moun na point arien pou dir épi arien pou fé valoir ali. In faye boug, an zénéral, sé li ki kriy pli for, alé oir li la poin vréman in gou d’sèl. Alé ! mi lès azot kas z’ot tète la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.

NB - I fo pa obliy lo shombli i mète dsi la tète zis dosou lo résipyan pou in bon lékilib lo sistèm épi in bon protéksyon pou la tète.I fo pa obliy non pli in boushon fèye l’ansan pou mète dsi d’lo pou pa k’ i anvèrs