Fér z’afèr avèk kapitalis, sa i fé rant aou in pé dan z’ot famiy. Zot i pans pa ?

Mi koné pa si zot i rapèl l’éskandal lo san kontaminé la spass dsou in gouvèrnman sosyalis. Mi pans osi zot i ansouvien la maladi la vash fol épi na poin lontan l’éskandal lo médyator. Pou kosa mi rapèl sa zordi ? Pars souvan dé foi bann z’élu, kisoi sosyalis, kisoi d’ot z’opinyon ankor, i pans zot i doi fé plézir bann kapitalis. Pétète, konmsa, zot i pans zot i fé in sèl famiy avèk banna. Zot i pé mèm gonf z’ot zabo é konm gronouy dann la fab zot i majine toudinkou zot lé pli gro k’in bèf. [1]

Koméla nana in éskandal dsi kann é sète-la sé gouvèrnman sosyalis l’otèr. Mi rapèl kan mèm, kan la diskite dsi lo bann kota épi lo pri garanti lo moun la négosyé sa koté fransé sé in sosyalis i apèl Le Foll, té i prétan. « la koup la poir an dé ! ». Sa i vé dir, olèrk tienbo la date 2020 pou la finisyon bann kota, gouvèrnman la done son akor pou 2017, si tèlman ké tourman bann plantèr la komans troi z’ané avan. Aprésa, mi pans bann z’alman épi d’ot lété kontan avèk li é li té kontan pars banna té kontan avèk li. Zot lété kontan-kontan !

Mé l’afèr lé pankor fini pars bann konpagni konm Téréos, épi bann plantèr, la domann in ralonz trant uit milyon pou anpèsh la filyèr mor. La tourné, la viré, la tourné la viré é moi d’désanm l’érop la done son konsantman é gouvèrnman la sign in dékré moi d’mé. La pass pré Batis ! Moi d’mé té fini. An parmi lo trant uit milyon Téréos la anposh vint-uit l’arzan fé é konm i di : « Sak lé aou lé t’amoin mé sak lé amoin lé pa t’aou ! ». Ala bann plantèr blizé sobate pou gingn in pti graton la dsi-si zot i gingn - pou tash moiyin rolèv lo pri la tonn kane, lo mèm dopi karant z’ané.

Téréos lé kontan. Sak la sign lo dékré lé kontan galman, mé anparmi sak la signé normalman, nana plizyèr signatir é i doi an avoir la signatir ministrès l’outre-mèr (dann tan-la), é ministrès-la sa la pa érika ? Mi pans ké oui. Lé bèl sign in shèk konmsa pou bann kapitalis, é konm k’i diré sa i fé rant aou in pé dan la famiy. In gran promosyon pou ou. Zot i pans pa ?