Fillon dann zyé siklone

Nout tout isi La Rényon i koné siklone é i koné lo zyé lo siklone : ni koné sé l’androi na poin lo van, na poin la plui, lé kalm vèy pa koman. Astèr, kan i di désèrtin lé dann zyé siklone, sa i vé dir-lé shoz la dévir konmsa !- lo moun lé an plin dann tangaz, tangaz lo van, épi tangaz lo van avèk l’oraz mélanzé.

Astèr alon an parl in pé lo moun la politik : lé p arar zot lé dann tangaz, i di mèm zot lé an plin dann zyé siklone. Pou kosa ? Pars lé shoz i déroul pa konm zot la prévi. Pars ki bate di bèr lish ondoi, in pé la trouv l’okazyon lé bon é konm i di, l’okazyon i fé lo laron. Sé lo ka la famiy fillon dopi déza troi kat zour.

Poitan l’afèr lété bon pou li. Demoun té i oi ali déza prézidan la répiblik fransèz. Pou pa pèrd lo tan, bann sondèr té apré fé sondaz dsi lo rézilta lo dézyèm tour. Lo boug té i rant a la vèv é li té fine tèlman sir li té i sava rantré ké li téi débouj pad si son poszisyon. Pou li lé shoz téi doi marsh karé konmsa é pa otroman. Domann pa li shanj in virgil dann son program lé té i anvoye baladé.

Mé antansyon sé kan ou i krin pa arien k dézord i ariv/bann zournalis la trap la famiy lo doi dann bokal konfitir. Astèr tout lé konvoké par la polis, pou ésplik z’ot ka é bann zournalis i fouy ankor z’ot poubèl pou oir koué nana dodan. Ala ké li pans pi ète kandida, mé mé syé didier i vienn dir, li lé pou Fillon san pour san. Antansyon avèk parol didier ! Sa i port la shyass tazantan.

Sirtou kan ou lé an plin dann zyé siklone.