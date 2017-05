Fn ? Sé lo mapou la démokrasi

Kosa k’i lé lo mapou ? Dabor inn, nana bien lontan mi koné lo mapou de nom. Pars dann la réalité, mi koné pa li pou vréman, sirtou moin la pankor boir tizane son rasine, tan myé pou moin, pars tizane son rasine i kine aou san manké. Mé pa toultan pars moin té i koné in moun la boir mapou é apré li la solman vni fou.

Mé kosa ozis sa nana a oir avèk lo fron nasyonal la famiy Lepen ? Sinploman ké lo fron nasyonal sé in danzé mortèl pou la démokrasi. Sa lé marké dann l’istoir é tout sak i vé, i pé rann azot kont par zot mèm sak mi ékri lé vré. Ni pé komans par parl dsi Hitler : boug-la l’ariv o pouvoir par zéléksyon dizon démolratikman si zot i vé. Bin figuir azot plito ké vote pou lo kandida sosyal démokrate in bonpé kominis la vote pou Hitler, in pé la vote blan é bou di kont sé Lo nazi ké la gagné. Kosa li la fé apré ? Li la komans par anvoye kat mil militan kominis dann kan li la fé éksopré pou zot, é la dsi na poin pèrsone la rovi la libérasyon. Apré té lo tour bann sosyal démokrat, épizapré bann juif, bann jitan… La démokrasi, demoun la rovi sa avèk la défète bann partizan Hitler l’ané 1945. Obli pa sa !

Obli pa in n’ot afèr : pou li ariv o pouvoir Hitler la adousi son langaz, li la di bann travayèr alman na poi arien pou an avoir pèr. Dizon avan lo tan li la fé sak bann parti fasis la fé dann La holand, dann l’autrich, boudikont sak Marine Lepen la fé dan La frans. Adousi lo langaz, amontr in zoli sourir, pran pa la kolèr… é apré ? Aprésa na in zour i apèl domin é domin sar pa parèy sak in pé i kroi , si lo fron nasyonal i gagn : pétal roz parfimé partou dsi la rout ? Kroi pa sa ditou. Sar pa konmsa.

Domin, si fron nasyoal i gagn, in bann vautour i atann arienk l’okazyon pou mète an pyès la démokrasi. Domin, dann in ka konmsa, nou va rann anou kont par nou mèm, lo fron nasyonal sé lo mapou la démokrasi.