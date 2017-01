« Fonn kèr in moun lé pli long pou trapé ké lo bout lo mond. »

Mi koné pa kèl nasyon la invant in provèrb konmsa, mé sak lé sir sé ké demoun péi-la lé pa tro sipèrfisyèl mèm o kontrèr, dizon zot i agard plito lo fon dé shoz. E lo fon dé shoz sé k’i gingn pa konète fasilman lo kèr in moun mèm si ou lé abityé avèk li. Dabor, lo kèr sé koi ? Dizon in magazin santiman. Mé kan ou la fine di sa i fo pa kroir ou lé sové konm Moïz ké ou lé sové dé z’o. Biensir ou i pé dir in bon moun bon kèr nana an mazorité bon santiman é in mové moun mové kèr nana an mazorité mové santiman. Mé in bon moun mové karaktèr lé kapab di dé shoz dézagréab é ou i pé kroir li nana mové santiman mé li pé pa an avoir mové santiman an mazorité si li sé in bon moun. Astèr in mové moun, i pé galman di bon parol i pé fé pans aou li lé bon kèr. Mé li pé pa z’ète bon kèr vi ké li sé pa in bon moun. Alor koman ou i fé pou démaye lo vré avèk lo fo ? L’èr-la sa i ramenn amoin dsi mon kozman pou la rout pou dir lé pa fasil ditou konète lo fonn kèr in moun. Donk, mi anvoye azot pou kass z’ot tète dsi kozman-la, in sort prinsip filozofik pti katsou, é ni artrouv pli d’van sipétadyé.