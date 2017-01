« Fourmi i marsh dsou la tèr kréol i koné ! »

Ala in kozman moin la touzour antann konmsa. Pou moin, sa i vé dir, konm désèrtin i èm mète z’ot né partou, mèm sak zot i dovré pa oir zot i oi, é sak zot i dovré pa konète zot i koné. Mé ala ké mèrkrodi soir, moin lété an parmi demoun mi koné dopi lontan, kan in moun i di amoin konmsa : kan fourmi i marsh dsou la tèr, pèrsone i oi pa li, i koné pa li lé la, mé baba ! Kan li sort dann la limyèr sé l’èr ké toulmoun i oi la. Sak i vé dir toultan ké ou lé dann la klandéstinité pou out bann z’afèr d’vi, pèrsone i koné pa. Mé kan sa i débord o piblik, in n’éstan tout demoun i koné : si sé in bon n’afèr tanmyé ! Mé si sé in mové z’afèr, la lé pa bon la mé z’ami. Donk shoizi lo kozman zot i vé ! Dann shakinn nana in manyèr pou konprann la vi. Ali ! Ni artrouv pli d’van sipétadyé.