Fransh vérité : la pa la météo i déklansh siklone !

Matant Zélida la ékrir Justin :

Mon shèr nové, mon spès salté, rouj de fon dovan l’étèrnité, mi suiv dopi plizyèr somenn la kriz kann é moin lé a d’mandé kisa i ral bann fisèl an dsou. Pars la pa tou lé zour in mouvman konmsa i ariv é i dir dann tan é mi domann amoin kèl profésyonèl bann konplotis lé déyèr bann plantèr. Mi domann kèl min invizib l‘apré manipil lé shoz épi lo moun konmsa si la pa sète bann kominis La Rényon. Mi tourn, mi rotourn é mon sèl konklizyon sé ké bann rouj de fon lé dann la manèv. Mé konm i di : « sak i donn la rou i ral pa sharète ». Tok ! Pran sa pou toi !

Justin la fé pou répons :

Mon vyé matant k’i koz touzour la boush rouvèr, la pa promyé foi mi antann di dé shoz konmsa. I sifi ni rogard bien dann nout pasé. Ni trouv in kantité l’okazyon konmsa : in mouvman i éné antouré par la sinpati l’opinyon piblik, si tèlman li la rézon. Mé apré in pé d’tan désèrtin i apèrsoi lé shoz i déroul pa konm zot i pansé é zot i rode in koupab, sansa inn pou port lo shapo é i pans nout parti, lo PCR, pou zoué so rol la.

Lé vré, nout parti, de tou tan, la dénons sak lé pa bon pou nout pèp. Li la touzour anons an avans kèl danzé i ménas nout péi, nout pèp é mèm pli loin. Si tèlman bann gran zournal, épi bann télé soi i fé konmsi ni égzis pa, soi i pass lo tan pou gaskone anou-méyèr solisyon pou sak lé ménasé pou vréman, i bèss la gard é i pran an plin dann la figir. Konmsa mèm i di dan la boks anglèz ?

Zot i souvien la kriz jèrniome ? Nout parti la pa dénons an avans dsi lo danzé téi ménas bann plantèr ? La pa fé dann tan in gro manipilasyon avèk la kopérativ ? Rézilta ui mil plantèr jèrniome la tonm atèr é nout prodiksyon l’ésans la sort 160 tone pou ariv zordi mèm pa in tone… Ni doi fé an sort sa i ariv pa nout filyèr kann é koman ni pé fèr sa ? Nout parti la fine di in solisyon posib : roganiz in vré filyèr kann. I anparl de sa dann zournal : tout lé marké dann Témoignaz. Sa la pa sogré, sa lé piblik.

Astèr, pou fini avèk out kozman san ké ni tète, pou arète fé pass anou pou in bann « zoizo mové z’ogir » mi rapèl aou in kozman sinp : matant, fransh vérité, la pa la météo i fé pète siklone. Tok ! Pran sa pou ou !

NB Augures-Zoizo mové z’ogir ? Pou bann romin té i sifi rogard dann kèl sans désèrtin zoizo té i vol. Suivan lo sans zot té i anons bon nouvèl, sansa mové nouvèl-bon z’ogir, mové z’ogir. In z’ogir lété galman in dovinèr té kapab lir dann trip zoizo tyé si in ’afèr téi sava bien sansa mal éspasé.