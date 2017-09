« Frékant lo shien, ou va ramas lo puss ! »

Si mi ropran zordi kozman-la, la pa pou son sans prop pars si lo shien nana souvan dé foi lo puss sé pars la natir lé dégradé é pa arienk dopi yèr, mé dopi in bonpé d’tan. Dé foi, ni vé aranz lé shoz a nout giz : ni vé siprime sak ni yèm pa épi ni pans i fé anou d’tor. Ni voudré gard lo méyèr, mé si ni fé sa ni tyé l’ékilib la natur é ni pé fé plis do mal ké do bien. Astèr, dsi lo sans figiré, ni konpran bien i fo ni shoizi nout frékantasyon bien konm k’i fo : si nou na bon frékantasyon nou na poin mové l’antrènman é mové l’antrènman sa i pé amenn anou dann malizé san ké ni vé. Alé ! mi lèss azot réfléshi ma dsi é ni artrou pli d’van sipétadyé.